İstanbul'da görenleri hayrete düşüren sokak! Fotoğraf çektirmeye geliyorlar

"RESMİYETTE EN DAR SOKAK BURASIDIR"

İstanbul'un sokak sokak gezilmesi gerektiğini belirten Tarihçi Mehmet Dilbaz, "İstanbul'da buna benzer çok enteresan nüanslar var. İstanbul sokak sokak gezerek keşfedilmesi gereken bir yer. Arkamızda bulunan Alaylı Sokağı, İstanbul'daki en dar sokak. İstanbul'da buna benzer dar alanlar, bina arası geçitler var ama burası bir sokak ve tabelası var. Süleymaniye taraflarında buna benzer daha dar sokaklar olduğu söylenir ama resmiyette en dar sokak burasıdır" dedi.