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Haberler Galeri İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

İstanbul'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Niyazi Akşahin, anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi ateşe verdi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 12:19
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

İstanbul Şişli'de yaşanan olay, İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak 8/3 numarada saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir sebeple anne ve babasıyla tartıştı. Annesinin boğazını sıkarak ölümle tehdit etiği öne sürülen Akşahin, daha sonra evi yakmak istedi. Bunun üzerine anne ile babası polis merkezine giderek oğulları hakkında şikayette bulundu.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

Ailenin şikayetinin ardından polis Niyazi Akşahin'i gözaltına almak için bulunduğu adrese geldi. Polisi gören Akşahin, dairenin kapısını kilitledikten sonra evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Polis ve komşularının ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, Niyazi Akşahin'in atlayabileceği ihtimaline karşı sokağa şişme yatağı açtı.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

Evden dumanlar yükseldiğini gören polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada, Niyazi Akşahin polise yakalanmamak için 3'üncü kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı. Akşahin'in sokağa düşeceğini fark eden bir itfaiye eri açtığı şişme yatağını son anda düşeceği yöne doğru çekti. Niyazi Akşahin, itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle şişme yatağa düştü. Gözaltına alınan Akşahin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

Niyazi Akşahin'in, balkondan atladığı ve itfaiye erinin son andaki hamlesi sayesinde olası bir ölümden döndüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

"ZEKİ BİR ÇOCUK AMA KENDİNE BİRTAKIM SORUNLAR YARATIYOR"

Niyazi Akşahin'in çocukluğunda spor hocalığını da yapan komşusu Halil Durna, "Geçen sene de aynı olay yaşanmıştı. Önceki senelerde annesiyle ilgili bir sorun yarattı. Geçen sene atlamamıştı. Özel Harekat gelip yakalamıştı. Bugün, polis ön taraftan baskı yapınca, o da yakalanmamak için arka balkondan, itfaiyenin kurduğu çadıra atladı. Polisten izin alarak kapıdan girip kendisiyle konuşmak istedim. İçeri gireceğim sırada, balkondan atladı. Aslında çok efendi, dürüst, delikanlı bir çocuk. Aile içi bir sorunu mu var, bilmiyorum. Üniversite mezunu, çok zeki bir çocuk ama kendi kendine birtakım sorunlar yaratıyor. Doktora gidip ilaç almasına rağmen bazen aşırı stresli oluyor ve bu tip olaylara meydan veriyor" dedi.