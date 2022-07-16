İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

"ZEKİ BİR ÇOCUK AMA KENDİNE BİRTAKIM SORUNLAR YARATIYOR"

Niyazi Akşahin'in çocukluğunda spor hocalığını da yapan komşusu Halil Durna, "Geçen sene de aynı olay yaşanmıştı. Önceki senelerde annesiyle ilgili bir sorun yarattı. Geçen sene atlamamıştı. Özel Harekat gelip yakalamıştı. Bugün, polis ön taraftan baskı yapınca, o da yakalanmamak için arka balkondan, itfaiyenin kurduğu çadıra atladı. Polisten izin alarak kapıdan girip kendisiyle konuşmak istedim. İçeri gireceğim sırada, balkondan atladı. Aslında çok efendi, dürüst, delikanlı bir çocuk. Aile içi bir sorunu mu var, bilmiyorum. Üniversite mezunu, çok zeki bir çocuk ama kendi kendine birtakım sorunlar yaratıyor. Doktora gidip ilaç almasına rağmen bazen aşırı stresli oluyor ve bu tip olaylara meydan veriyor" dedi.