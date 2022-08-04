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Haberler Galeri İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarına dönen kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameralara anbean yansırken, minibüs sürücüsü Erdem Met'in sözleri şoke etti. Met, "Motosikletin üstünde 3 kişi vardı, sadece çocukta kask yoktu" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 11:45
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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 14.30 sularında Beşiktaş Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi üzeri Maslak istikametinde meydana geldi.

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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre cadde üzerinde 34 NP 2080 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Erdem Met, su içmek için emniyet şeridinde durdu. O sırada 34 FDP 775 plakalı motosikletle seyreden sürücü Feyzullah Temel, duran araca arkasından çarparak takla attı. Arkasından 34 BVU 060 plakalı motosikletle seyreden sürücü Hasan Temel de sert bir şekilde minibüse çarptı.

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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AİLECEK MOTOSİKLETE BİNİP SADECE ÇOCUĞA KASK TAKMAMIŞLAR

Kaza sonucu ilk motosikletin sürücüsü Feyzullah Temel ve yolcusu Mahmut Temel ile üstünde üç kişi bulunan ikinci motosikletteki sürücü Hasan Temel, eşi Melike Temel ve kask takılmayarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocukları Mustafa Temel yaralandı.

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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuk Mustafa Temel'i yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hemen ameliyata alınan 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.