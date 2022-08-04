İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarına dönen kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameralara anbean yansırken, minibüs sürücüsü Erdem Met'in sözleri şoke etti. Met, "Motosikletin üstünde 3 kişi vardı, sadece çocukta kask yoktu" dedi.