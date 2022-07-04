04 Temmuz 2022, Pazartesi
İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!
İstanbul Levent'te yapımına 3 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Barbaros Hayreddin Paşa Camii için açılışa yaklaşıldı. Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle de dikkatleri çekiyor.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:36
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26