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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

İstanbul Levent'te yapımına 3 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Barbaros Hayreddin Paşa Camii için açılışa yaklaşıldı. Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle de dikkatleri çekiyor.

AA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:36
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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

Hizmete alındığında Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar 18 bin 500 metrekarelik alanıyla ana arterdeki en büyük cami olarak bölgedeki ihtiyacı karşılayacak Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, hazırlıkların ardından cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreniyle başladıklarını hatırlattı.

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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

Semtin, Barbaros Hayreddin Paşa'nın leventlerinin eğitim alanı olduğunu ifade eden Külünk, onun hatırasına bu ismin verildiğini anlattı.

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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor."

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İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

"Yazıyı Hasan Çelebi hocanın talebesi Ferhat Kurlu yazdı. Tezhip ve süslemeleri ise Mustafa Çelebi hazırlıyor. Denize atıf yapacak süslemeler ve mavi tonlara yer verdik. Ana kubbemizin etrafındaki 32 penceremizde yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Minarelerimizde martı detayları yer alıyor." diye konuştu.