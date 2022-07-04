İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camii denizcilik simgeleriyle dikkat çekiyor!

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor."