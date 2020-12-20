İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Son dakika haberi... Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla nedeniyle yeni karar alındı. İstanbul'un komşusu olan Sakarya'daki yer alan bölge doğal güzelliğiyle ise dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 19:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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