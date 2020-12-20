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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Son dakika haberi... Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla nedeniyle yeni karar alındı. İstanbul'un komşusu olan Sakarya'daki yer alan bölge doğal güzelliğiyle ise dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 19:23
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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı turizme kazandırılıyor.

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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı turizme kazandırılıyor.

Yaklaşık 120 yıl önce bölgede kurulan Osmanlı Madenleri Anonim Şirketi, buradaki fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere baraj yapılmasını kararlaştırdı.

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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Çıkarılan madenlerin taşınması için tüneller içerisine döşenen raylarla ticari faaliyet bir süre devam etti.

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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Bölgenin kullanım dışı kalmasıyla kaderine terk edilen nehir, zamanla doğal güzelliğe büründü.

Eski barajın üzerinden dökülen Maden Deresi şelalesi ve mesire alanı, 2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi.

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İstanbul'a çok yakın! Osmanlı'dan kalma 'maden alanı' ile ilgili flaş karar

Mesire alanından şelaleye gitmek isteyen doğaseverler, eski dar maden tünellerinden geçerek ilerleyip yaklaşık 45 dakikalık yürüme sonucunda hedeflerine ulaşıyor.