İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor | Tarih verildi

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklılar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsimin normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.