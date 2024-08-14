14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor | Tarih verildi

İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor | Tarih verildi

Bunaltıcı sıcaklılar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsimin normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiğini dile getirerek, "Özellikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havayı ülkemize taşınacak." diye konuştu. Peki, İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 01:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:04
İstanbul İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklılar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsimin normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

İstanbul İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor

Son tahminlere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirten Acar, iç kesimlerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

İstanbul İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin, Rusya üzerinde bulunan soğuk hava dalgasıyla serinleyeceğini ifade eden Acar, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini aktardı.

İstanbul İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor

"AFRİKA'DAKİ SICAK HAVAYI ÜLKEMİZE TAŞINACAK"
Acar, ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiğini dile getirerek, "Özellikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havayı ülkemize taşınacak." diye konuştu.


Bu hafta yurt genelinde yağış beklenmediğini bildiren Acar, "Ağustos ayı kurak geçiyor, önümüzdeki 1 haftalık periyodun da kurak geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.