14 Ağustos 2024, Çarşamba
İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı: Afrika sıcakları geliyor | Tarih verildi
Bunaltıcı sıcaklılar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsimin normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiğini dile getirerek, "Özellikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havayı ülkemize taşınacak." diye konuştu. Peki, İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 01:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:04