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İstanbul Çekmeköy'de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipleri kontrol altına almakta zorluk yaşadı. Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 06:29
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İstanbul Çekmeköy’de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

Olay saat 19.00 sıralarında Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine giden Serdar Bayır(36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İstanbul Çekmeköy’de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. İle akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı.

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İstanbul Çekmeköy’de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı.

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İstanbul Çekmeköy’de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü.

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İstanbul Çekmeköy’de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı.