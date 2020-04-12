İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

"TEDAVİ HİZMETİMİZ VE MAMA DAĞITIMIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "Sokak hayvanları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç doğrultusunda tedavi ve kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyordu. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda, sokak hayvanlarımız özellikle korona virüs salgını koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye bu çalışmalarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Ayrıca, ilçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için Bahçelievler'in 11 mahallesinde belirlenen 300'den fazla noktaya mama bırakıyoruz. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız bu süreçte de devam edecek" diye konuştu.