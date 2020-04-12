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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul sokakları boş kaldı. Güvercinleri beslemek görevli polis memurlarına kaldı. İstanbul sokakları görevlilere ve sokak hayvanlarına kaldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 19:12
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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.Kent merkezindeki meydanları ise kuşlar doldurdu.

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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentlerde insan ve araç yoğunluğu görülmezken, şehir meydanı kuşlara kaldı.

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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen Bahçelievler'de de yasaktan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. İlçenin en işlek yerlerinden olan Şirinevler Meydanı da yasağın ardından boş kaldı.

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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Bahçelievler Belediyesi veterinerlik birimi ekipleri de meydanı mesken tutan güvercinleri beslemeyi ihmal etmedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarında bulunan beslenme odaklarına mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi

"TEDAVİ HİZMETİMİZ VE MAMA DAĞITIMIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "Sokak hayvanları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç doğrultusunda tedavi ve kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyordu. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda, sokak hayvanlarımız özellikle korona virüs salgını koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye bu çalışmalarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Ayrıca, ilçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için Bahçelievler'in 11 mahallesinde belirlenen 300'den fazla noktaya mama bırakıyoruz. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız bu süreçte de devam edecek" diye konuştu.