İstanbul barajlarında su alarmı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

İstanbul barajlarındaki doluluk oranının ne durumda olduğu tartışma konusu oldu. İstanbul'da barajların doluluk oranı ne durumda? sorularına yazılı bir açıklama ile yanıt geldi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.