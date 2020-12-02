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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul barajlarında su alarmı! Yetkili kurumdan açıklama geldi İstanbul barajlarında su alarmı! Yetkili kurumdan açıklama geldi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranının ne durumda olduğu tartışma konusu oldu. İstanbul'da barajların doluluk oranı ne durumda? sorularına yazılı bir açıklama ile yanıt geldi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 23:54 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 23:58
Barajlarda doluluk oranı ne durumda ve İstanbul'da barajlar dolu mu sorularına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynakladığını belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup akımlar Mart-Haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar Mart ayı itibarı ile ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadırlar. Hâlihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır."
İSTANBUL'DA SU KRİZİ KAPIDA MI? Açıklamada, DSİ tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesiste aktif doluluk oranın yüzde 34,6 olduğu vurgulanırken 2 Aralık 2020 tarihli verileri paylaşıldı:
"Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul İlinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon m3'tür. Bu ihtiyacın önemli bir miktarı DSİ'ce daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanmaktadır. İstanbul iline su sağlayan barajlardan bir kısmı Anadolu yakasında; bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunmaktadır.