İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

İnternet dünyasın açtığı YouTube sayfasıyla fenomen haline gelen Rus mühendis, limon ile yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. İnternet fenomeni Rus mühendisin limon ile yaptığı resital milyonlarca kez izlendi. Pazardan aldığınız limon ile bakın neler yapılıyormuş.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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