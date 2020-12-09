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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

İnternet dünyasın açtığı YouTube sayfasıyla fenomen haline gelen Rus mühendis, limon ile yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. İnternet fenomeni Rus mühendisin limon ile yaptığı resital milyonlarca kez izlendi. Pazardan aldığınız limon ile bakın neler yapılıyormuş.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 08:28
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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

YouTube'da video paylaşan Rus mühendis, çarşıdan 1 adet limon alarak yaptıklarıyla gündem oldu. Evindeki işlemiyle internet alemini salladı. İşte Rus mühendisin limon ile yaptıkları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

25 MİLYON İZLENDİ

YouTube sayfasından yayınladığı video 25 milyondan fazla izlendi.

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

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İnternet fenomeni Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlarca kez izlendi

İşte bu şekilde...