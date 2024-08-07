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Haberler Galeri Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Son dakika | 7 Ağustos Instagram açıldı mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Son dakika | 7 Ağustos Instagram açıldı mı? Yasak kaç gün sürecek?

7 Ağustos Çarşamba itibariyle Instagram'a getirilen erişim yasağı, sosyal medya kullanıcılarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Kullanıcılar, "Instagram düzeldi mi?" ve "Ne zaman düzelecek?" gibi soruları sıkça gündeme getiriyor ve güncel durumu yakından takip ediyor. İşte, Instagram erişim engeliyle ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:01
Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan Instagram, son dakika haberleriyle dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından, 7 Ağustos'ta Instagram'ın durumu hakkında "Instagram açıldı mı?" ve "Instagram düzeldi mi?" soruları gündemde. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları, platformun ne zaman erişime açılacağı ve kapalı kalma nedenleri hakkında bilgi sunuyor. İşte, Instagram'ın güncel durumu ve son gelişmelere dair detaylar.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram Türkiye'de Erişim Engeli Devam Ediyor

Instagram, 2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişime kapalı durumda. Sosyal medya platformuna getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun tekrar açılıp açılmayacağı konusunda güncel bilgilere ulaşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Açıklaması: "Engeli Kaldıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'deki yasalara uyması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan ihlallerin giderilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını belirtti.

"Kanunlarımıza Uymak Zorundalar"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kendi platform kurallarının yanı sıra Türkiye'nin kanunlarına da uymak zorunda olduğunu vurguladı. Son günlerde yaşanan ve tepki çeken bazı olaylara değinen Uraloğlu, "Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız." dedi.

"Hassasiyetlerimizi Ön Plana Çıkarıyoruz"

Uraloğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerini Instagram yetkililerine net bir şekilde ilettiklerini belirterek, "Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

"Ciddi Bir Aşama Kaydedildi"

Görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını belirten Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." dedi. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirten Uraloğlu, toplumun gösterdiği tepkinin de takip edildiğini vurguladı.

"Engeli Kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın talep edilen düzenlemeleri yapması halinde erişim engelinin kaldırılacağını belirterek, "İstediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde engeli kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Instagram'ın Açılma Durumu

Toplantı sonrasında Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi veremedi. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz" ifadesini kullandı

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Erişim Engelinin Nedeni

Erişim engelinin gerekçesi olarak, Türkiye'deki "katalog suçlar" nedeniyle getirildiği belirtiliyor. Bu suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen ve tutuklama nedeni olarak kabul edilen suçlardır. BTK'nın açıklamasında bu suçlarla ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı ifade ediliyor.