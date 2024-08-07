07 Ağustos 2024, Çarşamba
Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Son dakika | 7 Ağustos Instagram açıldı mı? Yasak kaç gün sürecek?
7 Ağustos Çarşamba itibariyle Instagram'a getirilen erişim yasağı, sosyal medya kullanıcılarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Kullanıcılar, "Instagram düzeldi mi?" ve "Ne zaman düzelecek?" gibi soruları sıkça gündeme getiriyor ve güncel durumu yakından takip ediyor. İşte, Instagram erişim engeliyle ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:01