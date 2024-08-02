Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

Sabah saatlerinde Instagram'a giriş yapmaya çalışan milyonlarca kullanıcı, beklenmedik bir erişim sorunuyla karşılaştı. Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları, popüler platformun çöktüğünü düşünerek "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr Giriş: 02.08.2024 08:40 Güncelleme: 02.08.2024 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL