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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

Binlerce yıldır insanlar tarafından keyifle tüketilen incir, aslında meyve olarak bilinse de ilginç bir gerçeği ortaya çıkarıyor: Incir bir meyve değil, bir çiçektir! Bu şaşırtıcı bilgi, incirin gerçek doğasını keşfetme isteği uyandırıyor. İncirin çiçek olmasının sebepleri ve bu ilginç sürecin detayları bununla da sınırlı kalmıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 22:09
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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

Hepimizin severek tükettiği ve meyve olarak düşündüğümüz o besin, aslında bir çiçek türü. Binlerce yıldır keyifle tüketilen bu şaşırtıcı bitki, gerçek doğasıyla bizi şoke ediyor. Yemeden önce artık iki defa düşüneceğiniz bu gizemli bitki, meyve sanılan ama aslında çiçek olan yapısıyla dikkat çekiyor. İşte gerçekleriyle bizi şaşırtacak o sıradışı bitki türü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

İNCİR TERS AÇMIŞ BİR ÇİÇEK TÜRÜ

İncir ağaçları elma ve şeftali gibi çiçek açmaz. Çiçekleri , daha sonra yediğimiz meyveye dönüşen armut şeklindeki kabuğun içinde açar. Bu da aslında incirin ters açmış bir çiçek olduğunu ortaya koyuyor.

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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

Her çiçek daha sonra tek tohumlu, sert kabuklu bir meyve üretir.

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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

Yani bir incir yediğimizde aslında birden fazla meyve yiyoruz

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İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...

İncir çiçekleri içten çiçek açtıklarından tozlaşma için özel bir işleme ihtiyaç duyarlar.