28 Temmuz 2023, Cuma
İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...
Binlerce yıldır insanlar tarafından keyifle tüketilen incir, aslında meyve olarak bilinse de ilginç bir gerçeği ortaya çıkarıyor: Incir bir meyve değil, bir çiçektir! Bu şaşırtıcı bilgi, incirin gerçek doğasını keşfetme isteği uyandırıyor. İncirin çiçek olmasının sebepleri ve bu ilginç sürecin detayları bununla da sınırlı kalmıyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 22:09
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