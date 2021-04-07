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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İnanılmaz anlar! Daha önce hiç kimse onlara bu kadar yaklaşamamıştı İnanılmaz anlar! Daha önce hiç kimse onlara bu kadar yaklaşamamıştı Vahşi doğaya yakın bir konumda ev tutan Steve Samson isimli şahıs, yaşadığı inanılmaz anları saniye saniye kameraya aldı. Çevrede bulunan arı kuşlarının susamış olma ihtimalini düşünen Samson, pet şişe kapağına su koyunca olanlar oldu. Arı kuşlarının inanılmaz anları görenleri hayrete düşürdü. Giriş Tarihi: 07.04.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 05:41
Arı kuşları oldukça nadir türlerden, onları diğer kuşlardan ayıran en temel özellikle kanat çarpma hızları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanatlarını o denli hızlı çarpıyorlar ki görmek mümkün değil. Hal böyle olunca onları net bir şekilde kayıt altına almak da güçlük kazanıyor.
Ama Steve Samson isimli şahıs sadece bir pet şişesi kapağıyla onları net bir biçimde görüntülemeyi başardı.
Su içen sevimli arı kuşları görenleri kendilerine hayran bıraktı.