14 Haziran 2024, Cuma
İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
Kurban Bayramı arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü, müslümanlar için önemli bir ibadet günü olarak kabul edilir. Bu kutsal günün en güzel ibadetlerinden biri, 1000 İhlas Suresi'nin okunmasıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şerifinde belirttiği gibi, arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın büyük faziletleri bulunmaktadır.
Giriş: 14.06.2024 08:51 Güncelleme: 14.06.2024 08:53
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8