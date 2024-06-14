İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen Arefe Günü, İslam dünyası için büyük bir anlam taşır. Bu kutsal günde gerçekleştirilen ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi'nin okunması da önemli bir yer tutar. Arefe günü, manevi huzurun ve arınmanın sağlanabileceği önemli bir fırsat sunar. Son zamanlarda, "Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, hangi saatte?" gibi sorular, internet arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.