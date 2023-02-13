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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.7 şiddetindeki 2 büyük deprem 10 ilimizi depremle sarstı. Binlerce vatandaşımız enkazda hayatlarını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Deprem ardından devlet başta olmak üzere tüm Türkiye birlik içinde seferberlik ruhu ile depremzedeler için harekete geçti. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan dernekler ise anında bu afete karşılık verdi. O derneklerden biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı'ydı. Peki, İHH bugüne kadar hangi deprem bölgesinde hangi faaliyetlerde bulundu. İşte fotoğraflarla güncel veriler…

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:14
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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

Asrın felaketinin yaşandığı depremlerin ardından etkilenen bölgelerde İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 453 arama-kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsü ile yer alıyor.

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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

İHH, acil yardım gönüllüleri de yüzbinlerce kişiye birçok farklı alanda destek ulaştırdı.

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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş olmak üzere, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde desteklerinizle ve tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." mesajı verildi.

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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri, depremin hemen ardından harekete geçti.

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İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

İlk saatlerden itibaren yoğun çalışmalarda bulunan ekipler, şu ana kadar 265 kişiyi enkazdan kurtardı.