İHH’dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine büyük yardım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.7 şiddetindeki 2 büyük deprem 10 ilimizi depremle sarstı. Binlerce vatandaşımız enkazda hayatlarını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Deprem ardından devlet başta olmak üzere tüm Türkiye birlik içinde seferberlik ruhu ile depremzedeler için harekete geçti. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan dernekler ise anında bu afete karşılık verdi. O derneklerden biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı'ydı. Peki, İHH bugüne kadar hangi deprem bölgesinde hangi faaliyetlerde bulundu. İşte fotoğraflarla güncel veriler…