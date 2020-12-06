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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel! İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel! Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 700 yıllık tarihi şapel içler acısı halde. Halen önemli bir kısmı sağlam olan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen tarihi şapel, dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için kullanılıyor. Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:05
Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinde tarihi eser ve yapılarla karşılaşmak mümkün.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih'in Draman semtinde ise 1300'lü yıllarda Bizans Döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel yer alıyor. Ancak tarihi yapının hali içler acısı.
TARİHİ YAPIYI KORUYORUZ
Oto lastikçiye ait dükkanın bahçesinde yer alan bu tarihi yapının, lastikleri ve fazla eşyaları depolama amacıyla kullanılıyor.
Kameraları görünce şapel içerisinde yer alan lastikleri ve depoladıkları eşyaları boşaltan esnaf, yapıyı koruduklarını iddia ederek, "Biz buraya geldikten sonra buraya sahip çıktık" dedi.
Esnaf, şapel üzerine çelik direklerle yapılan çatıyı ve etrafının tuğla ile örülmesini yine buradaki tarihi yapıyı korumak amacıyla yaptığını iddia etti.