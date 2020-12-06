İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 700 yıllık tarihi şapel içler acısı halde. Halen önemli bir kısmı sağlam olan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen tarihi şapel, dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için kullanılıyor.

DHA Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL