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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 700 yıllık tarihi şapel içler acısı halde. Halen önemli bir kısmı sağlam olan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen tarihi şapel, dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için kullanılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:05
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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinde tarihi eser ve yapılarla karşılaşmak mümkün.

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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih'in Draman semtinde ise 1300'lü yıllarda Bizans Döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel yer alıyor. Ancak tarihi yapının hali içler acısı.

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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

TARİHİ YAPIYI KORUYORUZ

Oto lastikçiye ait dükkanın bahçesinde yer alan bu tarihi yapının, lastikleri ve fazla eşyaları depolama amacıyla kullanılıyor.

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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Kameraları görünce şapel içerisinde yer alan lastikleri ve depoladıkları eşyaları boşaltan esnaf, yapıyı koruduklarını iddia ederek, "Biz buraya geldikten sonra buraya sahip çıktık" dedi.

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İçler acısı halde! Lastiklerin arasında 700 yıllık tarihi şapel!

Esnaf, şapel üzerine çelik direklerle yapılan çatıyı ve etrafının tuğla ile örülmesini yine buradaki tarihi yapıyı korumak amacıyla yaptığını iddia etti.