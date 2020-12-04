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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor
Bahçenizdeki toprağın içindeki bakteri, solucanların ne kadar dengeli olduğunu öğrenmek istiyorsanız yüzde 100 pamuk bir iç çamaşırı alıp toprağa gömebilirsiniz. İşte günlük hayatınızı kolaylaştıracak bazı pratik bilgiler.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:19
İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...
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Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.