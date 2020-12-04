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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

Bahçenizdeki toprağın içindeki bakteri, solucanların ne kadar dengeli olduğunu öğrenmek istiyorsanız yüzde 100 pamuk bir iç çamaşırı alıp toprağa gömebilirsiniz. İşte günlük hayatınızı kolaylaştıracak bazı pratik bilgiler.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:19
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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...

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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

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İç çamaşırınızı toprağa gömün! Bakın ne işe yarıyor

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.