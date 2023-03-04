04 Mart 2023, Cumartesi
İbni-i Sina'nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdığı şifa reçetesi ortaya çıktı. Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina, Batı kültüründe "Avicenna" olarak biliniyor. 16. ve 19. yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim insanının yıllar önce hasalıkları önlemek için hazırladığı reçeteler günümüze de ışık tutuyor. Baş ağrısından şeker hastalığına kadar birçok tavsiyeleri bulunuyor. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geleceğinin tarifini veren İbn-i Sina'nın şifalı reçetesiyle hastalıklarınızdan eser kalmayacak. İşte, şifa kaynağı tarifler...
Giriş Tarihi: 04.03.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:39
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