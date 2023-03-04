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İbni-i Sina'nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdığı şifa reçetesi ortaya çıktı. Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina, Batı kültüründe "Avicenna" olarak biliniyor. 16. ve 19. yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim insanının yıllar önce hasalıkları önlemek için hazırladığı reçeteler günümüze de ışık tutuyor. Baş ağrısından şeker hastalığına kadar birçok tavsiyeleri bulunuyor. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geleceğinin tarifini veren İbn-i Sina'nın şifalı reçetesiyle hastalıklarınızdan eser kalmayacak. İşte, şifa kaynağı tarifler...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:39
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İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

İbn-i Sina tavsiyeleriyle hastalıklara şifa olacak besinlerin reçetesini 1000 sene öncesinden yazmış. Hemen hemen herkesin sıklıkla yaşadığı hastalıklara verdiği reçeteler günümüze de ışık tutuyor. Şifa deposu reçetede beslenmeden uykuya, hareketten günlük yaşama kadar her konuda altın niteliğinde tavsiyeler bulunuyor. İşte, İşte İbn-i Sina'dan sık görülen hastalıkları yok edecek formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

İBN-İ SİNA'NIN 1000 YILLIK ŞİFA REÇETESİ

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İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

UÇUK VE MANTAR İÇİN

Uçuk çıkan bölgeye sarı terminalia tohum özü ve meyan kökü yaprağı ezilerek sürülür. Hastalıklı bölgeye sirke ve yağ da sürülür.

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İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

BAŞ AĞRISINA HACAMAT

"Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.''

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İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

CİLT SARILIĞI

Cilt rengi de sağlıklı görünüm en önemli göstergesidir. Sağlıklı ve güzel bir görünüm için cildinizin ışıl ışıl parlaması için hekimlerin hekimi İbn-i Sina besinlerden faydalanabileceğini söylüyor. Soluk cilt rengini yok eden ve cildin rengini koruyan, cilde kan veren doğal ilaçları da şöyle özetler. - Kan yapan ve çoğaltarak rengi güzelleştiren gıdalar: Nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhan ile reyhandan elde edilen içecek ve incir. - Kanı temizleyen gıdalar: "itrifîl-i sagîr" (yaprak) ve "helilec murebbai" (meyve bazlı jelatin). - Kanı bedene ve cilde yayarak cildin rengini güzelleştiren gıdalar: Haltit, fülfül, karanfil.