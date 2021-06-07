Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

Nadir görülüyor, sıklığı yüzde 1 diyebiliriz ama hayatı tehdit eden vakalarda olabiliyor MIS-C'de. Hafif, orta ve ağır olarak seyrediyor vakalar. Ağır vakalar dediğim gibi hayatı tehdit eden klinik bir seyre gidebiliyor. Yüzde 60 oranında bu hastalarda çocuk yoğun bakım ihtiyacı oluşuyor. Yüzde 1-2 oranında ölüm rapor edildi. Pek çok sistemi etkileyebilen bir hastalık, temas veya Covid-19 geçirme öyküsü, hastadaki klinik bulgular ve destekleyici labaratuvar tetkikleri ile biz tanıyı koyuyoruz. Her MIS-C yoğun bakıma yatmıyor. Hafif ve orta formlar genelde çocuk servisinde tedavi edilebilen formlar ancak yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Tedavi de yaygın olarak antienflamatuar tipi tedaviler uyguluyoruz" dedi.