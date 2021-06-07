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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, yeni bir hastalık daha gündeme geldi. Kovid-19 sonrası veya koronavirüs hastasına temaslı çocuklarda yüzde 1 oranında görülen MIS-C hastalığı ile ilgili uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Hayati tehlike oluşturabilecek bir hastalık olan MIS-C sendromunda erken teşhisin çok önemli olduğu vurgulanıyor. Peki, MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler? İşte MIS-C hastalığı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:18
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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

MIS-C hastalığı belirtileri neler? Koronavirüs hastalığı çocuklarda erişkinlerden daha hafif seyir göstermesine rağmen daha önce sağlıklı olan çocuklarda nadiren ciddi durumlara yol açabiliyor. Uzmanlar, koronavirüs kalp kası iltihabı miyokardit ve birçok organla birlikte kalbi de tutabilen iltihabi durumla karakterize olan MIS-C hastalığı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. MIS-C hastalığı belirtileri neler? MIS-C sendromu nedir? gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte MIS-C ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

UZMANLARDAN MIS-C UYARISI

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Vahide Nagehan Aslan, çocuklarda Covid-19 sonrası veya koronavirüs hastasına temas sonrası gelişen MIS-C hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın görülme oranının yüzde 1 olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aslan, çocuklara ve ailelere hastalığa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrası MIS-C hastalığını atlatan 15 yaşındaki Nida Bayındır ise zorlu tedavi sürecini anlattı.

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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

"HAYATI TEHDİT EDEN VAKALARDA OLABİLİYOR"

Doç. Dr. Vahide Nagihan Aslan, MIS-C'nin hayati tehlike oluşturabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, "Bu gün size çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom dediğimiz kısaca MIS-C dediğimiz pandeminin çocukları etkileyen ama az bilinen yüzü olan hastalıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle Covid-19 enfeksiyonu geçirme veya temas sonrasında 2. ve 6. hafta aralığında ortaya çıkan anormal bir kazanılmış bağışıklık yanıtı olarak tanımlayabiliriz. Dirençli ateş, karın ağrısı, kusma, ishal, deride döküntü, nefes almada güçlük, gözlerde kızarıklık ile hastalar genel olarak başvuruyorlar.

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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

Nadir görülüyor, sıklığı yüzde 1 diyebiliriz ama hayatı tehdit eden vakalarda olabiliyor MIS-C'de. Hafif, orta ve ağır olarak seyrediyor vakalar. Ağır vakalar dediğim gibi hayatı tehdit eden klinik bir seyre gidebiliyor. Yüzde 60 oranında bu hastalarda çocuk yoğun bakım ihtiyacı oluşuyor. Yüzde 1-2 oranında ölüm rapor edildi. Pek çok sistemi etkileyebilen bir hastalık, temas veya Covid-19 geçirme öyküsü, hastadaki klinik bulgular ve destekleyici labaratuvar tetkikleri ile biz tanıyı koyuyoruz. Her MIS-C yoğun bakıma yatmıyor. Hafif ve orta formlar genelde çocuk servisinde tedavi edilebilen formlar ancak yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Tedavi de yaygın olarak antienflamatuar tipi tedaviler uyguluyoruz" dedi.

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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?

"10 AY İÇERİSİNDE TAKİP ETTİĞİMİZ TOPLAM 8 MIS-C VAKAMIZ OLDU"

10 aylık süreçte 8 ağır MIS-C vakasını tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Aslan, "Biz 10 ay öncesinde açıldık, pandemi şartlarında açılan bir çocuk yoğun bakım ünitesiyiz. Geldiğimiz noktada kritik hasta çocuklara nitelikli bakım verebilecek düzeydeyiz. Bizim burada 10 ay içerisinde takip ettiğimiz toplam 8 MIS-C vakamız oldu. Ağır MIS-C'ler ancak çocuk servisimizde. Diğer uzman arkadaşlarında destekleriyle birlikte çocuk servisinde takip ettiğimiz çok sayıda hafif ve orta MIS-C vakamız oldu" ifadelerini kullandı.