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Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, yeni bir hastalık daha gündeme geldi. Kovid-19 sonrası veya koronavirüs hastasına temaslı çocuklarda yüzde 1 oranında görülen MIS-C hastalığı ile ilgili uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Hayati tehlike oluşturabilecek bir hastalık olan MIS-C sendromunda erken teşhisin çok önemli olduğu vurgulanıyor. Peki, MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler? İşte MIS-C hastalığı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:18
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