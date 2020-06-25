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'Hisseli kurban kesimi' yapacaklar dikkat! Bilim Kurulu üyesi uyardı!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hisseli kurban kesimi yapacakları uyararak, "Büyükbaş hayvanlarda hisseli olarak alım yapıldığı için vatandaşların tanıdıkları ile değil de tek olarak kendilerinin alım işlemine gitmesi önemli. Mümkün olduğu kadar az kişiyle kurbanın seçilip, kesim esnasında yine az kişiyle bu işlemlerin yapılması gerekiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 10:33
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