'Hisseli kurban kesimi' yapacaklar dikkat! Bilim Kurulu üyesi uyardı!

Prof. Dr. Yamanel, kurban satış yerlerine girerken vatandaşın sosyal mesafe ve maske konusunda dikkat olması gerektiğini bildirerek, "Kurban satış yerlerine girerken vatandaşların ateşinin ölçülmesi gerekiyor. Yine çok kalabalık oluşturmayacak şekilde az kişiyle pazar içerisinde hareket edilmesi çok önemli. Ayrıca hayvan alım satımında tokalaşmanın mümkün olduğu kadar yapılmaması gerekiyor. Kurban alım satımında el tokalaşması bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Ama koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde kurban alırken el tokalaşmasının yapılmaması bulaş açısından önemli bir önlem olacaktır" dedi.