04 Mayıs 2023, Perşembe
Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
Hıdırellez duası araştırılan konular arasında yerini aldı. Yazın gelmesiyle birlikte kutlanan Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs'ta da devam edecek. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez'de bir takım dua ve dilek ritüelleri bulunuyor. Peki Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır? Hıdırellez duası kaç kere, nasıl okunur?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:23
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