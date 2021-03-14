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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu belirtilen 2 kişi koronavirüs tedbirleri nedeniyle HES kodları olmadığı için metrobüse alınmadı. Metrobüse alınmayan şahısları kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı.

Giriş Tarihi: 14.03.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 14:30
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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, çevredekiler tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri bayılırken, polisler vatandaşlara saldıranları gözaltına aldı. Bir görgü tanığı, "Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü'' dedi.

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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar

Olay, 12 Mart Cuma günü saat 13.30 sıralarında TÜYAP Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar

CAM ŞİŞE İLE SALDIRINCA VATANDAŞLAR DARP ETTİ

Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı. Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar

"KADINLARA, GÜVENLİKLERE SALDIRDI"

Yaşananları gören Murat Çakır şunları söyledi:
"Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü. Alkollü ve HES kodları olmadığı için de içeri almadılar. Kırdıkları şişe güvenliğe saldırdılar. Sonra zaten polisler geldi."

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HES kodu olmadığı için metrobüse alınmadılar Beylikdüzü'nde dehşet saçtılar