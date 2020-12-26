Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...

Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre... Üzücü olay İngiltere'de yaşandı. Evde yılbaşı süslemeleri yapan baba ve oğul, inanması güç bir olaya şahit oldu. Ağaçları süslemek için getirdikleri bir metre boyutundaki süslü ip ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen ailenin korktuğu başlarına geldi. İşte görenleri dehşete düşüren olayın ayrıntıları...