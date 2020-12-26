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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...

Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre... Üzücü olay İngiltere'de yaşandı. Evde yılbaşı süslemeleri yapan baba ve oğul, inanması güç bir olaya şahit oldu. Ağaçları süslemek için getirdikleri bir metre boyutundaki süslü ip ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen ailenin korktuğu başlarına geldi. İşte görenleri dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 15:42
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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...

Akıllara durgunluk veren olayın adresi İngiltere. 56 yaşındaki Paul Nokes ve oğlu, Noel ağacına sardıkları 1 metre uzunluğundaki yılbaşı süsünün yerinde olmadığını fark etti. Tüm evi arayan baba-oğulun çabaları sonuçsuz kalınca, gözler evin köpeğine çevrildi.

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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...
İnigliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, 10 yaşındaki Danua cinsi Dexter adlı köpek, yılbaşı süsünü yediği için hastalandı. Köpeğin sahipleri, 10 yıldır beraber yaşadıkları köpeklerini veterinere götürdü. Röntgen, Dexter'ın yılbaşı süsünü yediğini doğrulayınca hayvan hemen ameliyata alındı.
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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...
Veteriner Kate Milroy, "Dexter'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu, yediği yılbaşı süsü açıkça bir tıkanmaya neden olmuştu ve mümkün olan en kısa sürede çıkarmazsak ölümcül oalbilirdi." ifadelerini kullandı.
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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...

Veteriner, yılbaşı süsünü tek parça halinde çıkarabildiğine şaşırdığını söyledi.

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Hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile gözlerine inanamadı! İçinden çıkanlar şoke etti! Tam bir metre...

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