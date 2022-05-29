29 Mayıs 2022, Pazar
Elazığ'da bir kadının zaferi! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Elazığ'da bir kadın tam 15 yıl sonra hayaline kavuştu. Hayatının uzun bir dönemini gurbette geçiren Hatice Cumurcu Görür, yıllar sonra doğup büyüdüğü köyüne geri döndü. Yıllardır kurduğu hayalini de gerçekleştirerek 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı o oldu. İşte güçlü bir kadının hikayesi...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 12:35
- 1
- 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
- 2
- 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
- 3
- 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
- 4
- 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
- 5
- 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu