29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Elazığ'da bir kadının zaferi! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

Elazığ'da bir kadının zaferi! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

Elazığ'da bir kadın tam 15 yıl sonra hayaline kavuştu. Hayatının uzun bir dönemini gurbette geçiren Hatice Cumurcu Görür, yıllar sonra doğup büyüdüğü köyüne geri döndü. Yıllardır kurduğu hayalini de gerçekleştirerek 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı o oldu. İşte güçlü bir kadının hikayesi...

İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 12:35
  • 1
  • 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyünde doğup büyüyen Hatice Cumurcu Görür, evlenince köyünden ayrıldı. 15 yıl boyunca eşiyle beraber gurbette yaşayan ve memleketinin hasretiyle yanıp tutuşan Görür, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmek için köyüne geri döndü. 4 erkek adayla yarışan ve 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı olan Görür, hayalini gerçekleştirmiş oldu. İşte Hatice Cumurcu Görür'ün hikayesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

Bir zamanlar babasının 3 dönem muhtarlık yaptığı köye bir gün muhtar olmak isteyen Görür, 2019 seçimlerinde aday oldu. 4 erkek rakibine karşı yarışan Görür, 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı olarak hayalini gerçekleştirdi.

  • 3
  • 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

"300 YILLIK BİR KÖYÜN İLK KADIN MUHTARIYIM"

Çocukluğunun muhtar olduğu köyde geçtiğini aktaran Hatice Cumurcu Görür, "35 yıl köyde ikamet ettim. Güzel yaşlı insanlarla beraber çocukluğum bu köyde geçti. Kültürümü ben buradaki yaşlı insanlardan aldım. Allah hepsine rahmet eylesin. Şu anda çoğu vefat etti. Her zaman içimde bir ukde vardı. Köyüme bir gün ilerde muhtar olurum düşüncesi vardı. Benim babam da yıllar önce 3 dönem muhtarlık yapmıştı. Biraz oradan da tecrübeliydim. Tabi evlendikten sonra gurbete gittim. Geçim kaynağı olması için iş yapmak zorunda kalıyorsun. Malatya'da 12 kafe çalıştırdım. İnönü Üniversitesi'nde kafem vardı. Hayatım da çok güzel gidiyordu ama her şey para değil. Biraz köyüme hizmet etmek istedim. 300 yıllık bir köyün ilk kadın muhtarıyım" dedi.

  • 4
  • 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

"BEN ÇOK GÜÇLÜ BİR KADINIM"

Kadınların daha yoğun destek verdiğini aktaran Görür, "Onların desteği üzerine köyden de talep geldi. 2019 seçimlerinde muhtar olmaya karar verdim. 2019 seçimlerinde karşıma da 4 tane aday çıktı. Erkek adaylarımız vardı. Seçim bittiği anda onlarla aynı muhabbetimiz sevgimiz devam etti. Onlar beni kutladı. Yanımda olduklarını ve yolumun açık olmasını söylediler. Yapamazsın diyen çıkmadı. Ben çok güçlü bir kadınım. İşi ve insanları çok severim, sevgim çok boldur. Çalışkanımdır, oturmayı ve durmayı hiç sevmem. Gece projemi yaparım, sabah uygulamaya çalışırım. Herkes bana güveniyordu. Bu kadın yapamaz diyen nadir belki vardır. Benim kişiliğimi yapımı biliyorlar. Bunu yaparsın bunu yapacak tek kişi sensin diye sözler de duydum. Erkek, kadın bütün köylü destek çıktı yanımda oldu. Bir işim olsa bir telefon açsam bütün abilerim her zaman olur yanımda olurlar. Gücü yetsin yetmesin yanımdalardır. Köyümü, köylümü ve işimi çok seviyorum. İyi ki köyümdeyim, iyi ki köyüme hizmetkar olmuşum. Allah'ım sağlık versin. Önümüzdeki dönemler inşallah yine düşünüyorum" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 11
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu
Hayaldi gerçek oldu! 15 yıl sonra hayaline kavuştu

"BENİM ÇOCUĞUM KÖYÜMDÜR"

Kadınlara seslenen Görür, "Kadınlık evde yalnız yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamakla değil. Kadın her yerden olmalıdır. Kadın mecliste olmalı, kadın cumhurbaşkanlığında olmalı, kadın belediye başkanlığında olmalı ve kadın köyüne muhtar olmalıdır. 52 yaşındayım, eşim de Kastamonulu o da şu an burada. İşimizi devrettik eşimle birlikte geldik. Eşim her konuda yardımcım. Benim çocuğum yok, benim çocuğum köyümdür. Köy benim her şeyim" diye konuştu.