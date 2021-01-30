Havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek?

Cemreler ne zaman düşecek? Havaların ısındığına inanılan cemre düşme olayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, yaz mevsiminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Kor yani ateş anlamına gelen cemre ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Cemre nedir, ne zaman düşecek gibi cemre hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz.