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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Şubat ayının gelmesi ile birlikte cemre düşme tarihlerini merak eden vatandaşlar, havaların hangi tarihte ısınacağını araştırıyor. Her yıl cemre düşmesi ile havaların ısındığına inanılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yav mevsimi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 30.01.2021 11:31
Cemreler ne zaman düşecek? Havaların ısındığına inanılan cemre düşme olayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, yaz mevsiminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Kor yani ateş anlamına gelen cemre ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Cemre nedir, ne zaman düşecek gibi cemre hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK? 2021
3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.