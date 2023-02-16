Hasar tespit çalışmaları tamamlandı! İl il hasar tablosu açıklandı

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 13 bin 917 binada bulunan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binadaki 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.