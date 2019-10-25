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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

İnsan vücudunun gösterdiği farklılıklarla birlikte sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi gereken besinler de kan gruplarına göre değişiyor. Her farklı kan grubunun farklı besinler tüketmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar, detayları da paylaştı. Peki hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Özellikle kanser hastalığına karşı dirençli olunabilmesi için kanser uzmanları kan gruplarına göre beslenme listesi hazırladı. Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 14:12
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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

İnsan vücudunun gösterdiği farklılıklarla birlikte sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi gereken besinler de kan gruplarına göre değişiyor. Her farklı kan grubunun farklı besinler tüketmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar, detayları da paylaştı. İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

A KAN GRUBUNUN MİDE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

B VE AB OLANLARIN PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

EN DİRENÇLİ KAN GRUBU SIFIR

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.