Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler

İnsan vücudunun gösterdiği farklılıklarla birlikte sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi gereken besinler de kan gruplarına göre değişiyor. Her farklı kan grubunun farklı besinler tüketmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar, detayları da paylaştı. Peki hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Özellikle kanser hastalığına karşı dirençli olunabilmesi için kanser uzmanları kan gruplarına göre beslenme listesi hazırladı. Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte kan grubuna göre tüketilmesi gereken besinler.