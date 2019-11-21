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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

Kan grubunuzla ilgili dikkat etmeniz gereken konulardan birisi de beslenmedir. Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:44
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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur

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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Merak edilen liste açıklandı...

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi