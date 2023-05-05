05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Sultan İbrahim zamanında yaşanan bu hadiseyi duyunca inanamayacaksınız. Osmanlı Devleti'nin yüz yıllar boyunca ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden biri de adalet anlayışıydı. Sadrazam dahi olsanız eğer yanlış yapar hakka girerseniz sizi hiçbir şey kurtaramaz. İşte halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 13:26
  • 1
  • 13
Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Osmanlı döneminin başbakanları yani sadrazamları suç işlediklerinde ağır cezalara çarptırılıyordu. Tarihimizde yolsuzluk yapan, rüşvet alan ve zimmetine para geçiren bir hayli sadrazam vardı, hırsız sadrazamların hemen hepsinin ákıbeti aynı olmuştu. İşte bin parçaya bölünen hazarpare lakaplı Ahmet Paşa....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Tarihimizde yolsuzluk yapan, rüşvet alan ve zimmetine para geçiren bir hayli sadrazam vardı, hırsız sadrazamların hemen hepsinin ákıbeti aynı olmuştu, hattá bazılarına gizledikleri servetlerinin yerini söylemeleri için işkence bile yapılmıştı.

  • 3
  • 13
Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

İşte, para hırsları yüzünden hayatları celládın baltasında yahut ilmiğinde noktalanan sadrazamlardan birkaçının öyküsü...

  • 4
  • 13
Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

KEMANKEŞ ALİ PAŞA

Dördüncü Murad'ın sadrazamıydı. Padişahın çocuk yaşta tahta çıkmasından sonra devlette söz sahibi olmuş, bazı iyi kararlar almasına rağmen büyük bir gurura kapılmış, rüşvetsiz iş görmez olmuş, hattá yüksek memuriyetleri bile satışa çıkarmıştı. Paşa'nın sebep olduğu rezaletlerde bardağı taşıran son damla, Bağdad'ın İranlılar tarafından işgaliydi ve Dördüncü Murad, işgal haberinin gelmesinden hemen sonra, 1624'ün 3 Nisan'ında Kemankeş Ali Paşa'yı sarayda boğdurup bütün mallarına el koydurdu.

  • 5
  • 13
Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

HEZARPÁRE AHMED PAŞA

Sultan İbrahim'in sadrazamıydı. Askerin baskısıyla 7 Ağustos 1648'de azledildi ama yeniçeriler Paşa'nın idamında ısrar edince rüşvetle toplamış olduğu hazinesinden bir çuval altın alıp saklanacak yer aramaya başladı.