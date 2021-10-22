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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut'un merakı gelir kapısı oldu. 69 yaşındaki Akbulut; 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen ürünle günde 200-300 TL kazanıyor. Akbulut kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği ürün bir beldenin gelir kapısı olmuş durumda. Akbulut'un yapımını beldedeki 80 kadına öğrettiği bez bebek, bölgenin simgesi oldu.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:32
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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, merakına yenik düşüp yeni bir işe başladı ve şimdi ev ekonomisine katkı sağlıyor. Sadece kendisine değil etrafındaki kadınlara da Kapadokya Barbiesi üretimini öğreten Akbulut'un ürünlerine turistler büyük ilgi gösteriyor. Günlük 10 tane bez bebek üreten Akbulut, renkli ve yöresel kıyafetlerden yapılan bebeklerin daha büyük ilgi gösterdiğini söylüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki tarihi ve turistik Saratlı beldesinde yaşayan Nebibe Akbulut'un (69) 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebeklerin yapımını öğrettiği 80 kadın, ürünlerini turistlere satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Saratlı beldesinde oturan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, 7 yıl önce bir esnafın Aziz Mercurius Yeraltı Şehri'ne gelen turistlere sattığı bez bebeğin nasıl yapıldığını merak edip, satın aldı.

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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Ardından söküp, yeniden yaptı. Daha sonra giydikleri eski yöresel kıyafetlerden ve şişelerin metal kapaklarını kullanarak kendisi de bez bebek yapmaya başladı.

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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Yaptığı bebekleri yeraltı şehrine gelen turistlere satan Akbulut, ilk etapta kızları ve diğer yakınları olan kadınlara bebek dikmesini öğretti.