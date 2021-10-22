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Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut'un merakı gelir kapısı oldu. 69 yaşındaki Akbulut; 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen ürünle günde 200-300 TL kazanıyor. Akbulut kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği ürün bir beldenin gelir kapısı olmuş durumda. Akbulut'un yapımını beldedeki 80 kadına öğrettiği bez bebek, bölgenin simgesi oldu.
Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:31Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:32