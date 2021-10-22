Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi kadının merakı gelir kapısı oldu! Turistler almadan gitmiyor…

Günde 200-300 TL arasında kazanıyor! 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, merakına yenik düşüp yeni bir işe başladı ve şimdi ev ekonomisine katkı sağlıyor. Sadece kendisine değil etrafındaki kadınlara da Kapadokya Barbiesi üretimini öğreten Akbulut'un ürünlerine turistler büyük ilgi gösteriyor. Günlük 10 tane bez bebek üreten Akbulut, renkli ve yöresel kıyafetlerden yapılan bebeklerin daha büyük ilgi gösterdiğini söylüyor.