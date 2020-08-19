Grip aşısı 2020 kaç lira? Grip aşısı koronavirüse karşı korur mu? Grip aşısı fiyatları 2020...

Grip aşısı 2020 kaç lira? Grip en basit hastalıklar gibi görülsede kronik rahatsızlığı ve bünyesi zayıf olanlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle koronavirüs sürecinde hastaneye gitmek istemeyenler için grip aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor. Vatandaşlar yenil yılda grip aşısının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Grip aşısı 2020 kaç lira? Grip aşısı koronavirüse karşı korur mu? Grip aşısı fiyatları 2020...