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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

Günlük hayatta pek çok kişi kimi zaman işe gitmek için kimi zaman da bir gezi için otomobil kullanıyor. Fakat kullandığımız otomobilde öyle bir detay var ki her gün karşılaşsak da birçoğumuz neye yaradığını bilmiyor. Otomobillerinizdeki dikiz aynasında bulunan o küçük düğme dikkatinizi çekti değil mi? Peki her otomobilde bulunan o küçük ayrıntının aslında ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 23:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 23:55
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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

Otomobillerinizde bulunan dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Önemsiz gibi sanıp dikkat etmesek de bu küçük düğmenin aslında oldukça önemli bir işlevi var... İşte günlük hayatta dikkat etmediğimiz ama aslında önemli olan detayların anlamları...

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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

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Gözden kaçan küçük detaylar! Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş!

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