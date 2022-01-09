09 Ocak 2022, Pazar
Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi
Sivas'ta aç kalan vaşak yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Apartmanlar arasından dolaşan vaşağın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Konya'da ise 2 kurt koyunların bulunduğu ağıla girdi. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:19
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