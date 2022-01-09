Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Sivas'ta aç kalan vaşak yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Apartmanlar arasından dolaşan vaşağın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Konya'da ise 2 kurt koyunların bulunduğu ağıla girdi. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...