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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Sivas'ta aç kalan vaşak yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Apartmanlar arasından dolaşan vaşağın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Konya'da ise 2 kurt koyunların bulunduğu ağıla girdi. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:19
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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Aç kalan vaşak şehir merkezine indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Sivas.

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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Soğuk hava ve kar yağışın etkili olduğu kentte yaban hayvanları da olumsuz etkileniyor.

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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Doğada aç kalan vaşak yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

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Görüntüler A Haber ihbar hattına geldi... Aç kalan vahşi hayvan şehir merkezine indi! 2 kurt ağıla girdi! İşte ölüm kalım mücadelesi

Binaların arasında dolaşan vaşak daha sonra ormanlık alana doğru kaçarak uzaklaştı.