Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan'da

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı Türkiye'de heyecanla karşılandı. Görevi başında ramazan ayını karşılamak zorunda olan binlerce vatan evladı ilk sahurlarını ailelerinden uzakta, gerek mesai arkadaşlarıyla gerekse de omuz omuza nöbet tuttuğu askerle yaptı. İşte Türkiye'nin birçok yerinden yansıyan ilk sahur heyecanı...

Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 06:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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