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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan'da

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı Türkiye'de heyecanla karşılandı. Görevi başında ramazan ayını karşılamak zorunda olan binlerce vatan evladı ilk sahurlarını ailelerinden uzakta, gerek mesai arkadaşlarıyla gerekse de omuz omuza nöbet tuttuğu askerle yaptı. İşte Türkiye'nin birçok yerinden yansıyan ilk sahur heyecanı...

Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 06:39
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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan’da

MAVİ VATAN NÖBETİNDE İLK SAHUR HEYECANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk sahurunu yaptı.

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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan’da

AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.

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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan’da

Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer askerler ise çorba, peynir, yumurta, zeytin, domates, helva ve sıcak sütten oluşan sahur masasını hazırladı.

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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan’da

Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte sahur yapan bahriyeliler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlendikten sonra vatan nöbetine devam etti.

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Görev başında ilk sahur! Kimileri yerin 300 metre altında kimileri ise Mavi Vatan’da