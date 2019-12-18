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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler

Mağaralar ve tüneller, insan hayatının daima bir parçası olmuşlardır. Maden araştırmaları, arkeolojik çalışmalar, depo veya yaşam alanı olarak kullanılması gibi pek çok sebeple yer altına inan insanlık, artık bu ilginç yapılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. İşte dünyanın dört bir yanından çekilmiş harika görüntüler ile doğanın gizli harikaları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 01:42
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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler

İngiltere'nin en büyük mağarasını ziyaret ettikten sonra vinç ile yukarı çekilen bir insan.

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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler


Tokyo'da inanılmaz büyüklükteki bir yer altı su tankını ziyaret eden bir turist.

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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler

Yeni Zelanda'da bulunan bir yer altı tüneli.

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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler

Etiyopya'da dini törenler için kullanılan yer altındaki bir yapı.

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Görenleri hayrete düşürdü! İşte gizli kalmış harika eserler

Ünlü British Museum'da yerin 20 metre atlına yapılmış sergi salonuna inen bir ziyaretçi.