Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
20 Eylül 2020, Pazar
Haberler Galeri Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı.
Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 16:04