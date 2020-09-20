Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı.