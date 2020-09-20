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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku avlanırken yakalandı. Vatandaşlar görür görmez o anları ölümsüzleştirmek için telefonuna sarıldı.

Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 16:04
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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Turgutreis Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında oturan vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında, denizde bir Akdeniz foku olduğunu fark etti.

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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen foku, cep telefonları ile görüntüledi.

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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Ağzında yakaladığı balık ile görüntülenen fok, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar

1.Olm

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Görenler telefona sarıldı! Nesli tükenmekte olan hayvan avlanırken yakalandı

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.