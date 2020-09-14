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14 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
Son zamanlarda ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı?
Giriş Tarihi: 14.09.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 21:11