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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Son zamanlarda ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı?

Giriş Tarihi: 14.09.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 21:11
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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Primitive Tools sayfasıyla kendilerine hayran bırakan ikili bu defa bakın ne yaptı.

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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Toprağı kazmaya başlayan ikili işlerini bitirdiğinde görenleri şaşırttılar.

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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
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Görenler şaştı kaldı! Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...