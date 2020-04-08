Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Sahibinin sokakta bulduğu Sinsi isimli köpek ile Tom isimli kedi yemeklerini bile aynı kaptan yiyip, birlikte uyuyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:38
Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu
Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu