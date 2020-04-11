12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğrafları görenler hayrete düştü. Nostaljik İstanbul fotoğrafları arasında İstanbul'un ilçelerinin ve bilinen simge mekanların eski görünümlerini görenler tanıyamadı. Bu fotoğraflarlar arasında Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu'ndan nostaljik fotoğraflar bulunuyor. İşte görenleri hayrete düşüren İstanbul'un eski halleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 06:26
  • 1
  • 70
Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğrafları görenler hayrete düştü. Nostaljik İstanbul fotoğrafları arasında İstanbul'un ilçelerinin ve bilinen simge mekanların eski görünümlerini görenler tanıyamadı. Bu fotoğraflarlar arasında Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu'ndan nostaljik fotoğraflar bulunuyor.

  • 2
  • 70
Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

80 sene önce Beyoğlu

  • 3
  • 70
Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

Taksim Meydanı, 1968

  • 4
  • 70
Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

Acıbadem Köprüsü (İstanbul, 1970'ler)

  • 5
  • 70
Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları

Taksim, 1930'lar