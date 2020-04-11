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Görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte bir zamanlar İstanbul manzaraları
İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğrafları görenler hayrete düştü. Nostaljik İstanbul fotoğrafları arasında İstanbul'un ilçelerinin ve bilinen simge mekanların eski görünümlerini görenler tanıyamadı. Bu fotoğraflarlar arasında Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu'ndan nostaljik fotoğraflar bulunuyor. İşte görenleri hayrete düşüren İstanbul'un eski halleri...
Giriş Tarihi: 11.04.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 06:26
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