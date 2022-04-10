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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

Son dakika haberi... Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde tarlaların arasında bulunan mimari görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla eski konumda kalan yapı yıllara meydan okuyarak dimdik ayakta duruyor. İşte ilginç hikayesi...

İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:06
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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

1964 yılında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi sonrasında taşınan Işıklar Mahallesi'nin eski bulunduğu konumda camisi olmayan minare dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

Deprem öncesinde 1963 yılında yapılan caminin minaresi aradan geçen 59 yıla rağmen dimdik ayakta duran camisiz minare görenleri şaşkına çeviriyor.

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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

Işıklar Kırsal Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş eski yerleşim yerinde dimdik ayakta duran camisiz minaresinin hikayesini anlattı.

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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

Köyün deprem ve sel felaketinin ardından başka yere taşınmasına rağmen eski yerleşim yerinde kalan ve yıkılmaya kıyılmayan minarenin yabancılar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta

"KÖY TAŞININCA TEK KALDI"

Cicibaş, "Camisiz minarenin bulunduğu alan köyümüzün taşınmadan önceki yerleşim yerinde bulunuyor. Köyümüzün ilk kuruluş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. 1960'lı yıllarda sel baskını, 1964 yılında meydana gelen deprem nedeniyle köyümüz şimdiki yerine taşınmış..."