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Gören köy sanıp yanına geliyor! Tarım arazileri arasında şaşkına çeviren mimari... Onlarca yıldır dimdik ayakta
Son dakika haberi... Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi'nde tarlaların arasında bulunan mimari görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla eski konumda kalan yapı yıllara meydan okuyarak dimdik ayakta duruyor. İşte ilginç hikayesi...