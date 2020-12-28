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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı
O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı... Türkiye, dört bir yanı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleri gelişmiş bir ülke. 1990 yıllardan beridir tarihi aydınlatmak için sürdürülen çalışmalar, bugün meyvesini veriyor. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan son keşif, geçmişe dair tüm karanlık noktaları aydınlatacak türden. İşte gören-okuyan herkesin dikkatini çeken gizemin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 15:52
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