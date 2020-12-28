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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı

O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı... Türkiye, dört bir yanı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleri gelişmiş bir ülke. 1990 yıllardan beridir tarihi aydınlatmak için sürdürülen çalışmalar, bugün meyvesini veriyor. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan son keşif, geçmişe dair tüm karanlık noktaları aydınlatacak türden. İşte gören-okuyan herkesin dikkatini çeken gizemin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 15:52
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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı

İzmir'de1990 yıllarda başlatılan kazı çalışmalarında, tarihe ışık tutan keşifler dolu. Son olarak bulunan yapılar, tarihi bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Meğer insanlık bundan asırlar önce hayatlarını sürdürmek için bunları yapıyormuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı
İzmir'de 1990 yılından bu yana sürdürülen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında birbiriyle bağlantılı dört sarnıca ulaşıldı. Kazılarda tespit edilen çok sayıda yemek artığı, hayvan kemiği ve seramik parçaları, M.S. 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda Metropolis kent halkının beslenme ve tüketim alışkanlıklarına ışık tuttu.
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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı

"Ana Tanrıça Kenti" olarak bilinen ve İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları 1990 yılından bu yana devam ediyor. Tarihi, Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanan Metropolis'teki kazılarla yeni anıtsal yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Bu yıl Temmuz ayında başlayan 2020 kazı çalışmalarında ise daha önce antik kentte hiçbir izi olmayan birbiriyle bağlantılı dört sarnıç, 7 metrelik toprak dolgusunun altında bulundu. Geç Roma Dönemi'nde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen sarnıçların neredeyse tamamen korunmuş durumda bulunmasının döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı

ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLEN SARNIÇ DÖNEMİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA IŞIK TUTUYOR

Kazı alanında yapılan çalışmalarda, M.S. 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda Metropolis kent halkının, sarnıçları çöplük olarak kullanmaya başladığı tespit edilen çok sayıda yemek artığı, hayvan kemiği ve seramik parçalarından tespit edildi. Bu alandaki en yoğun buluntuların bitkisel ve hayvansal bezemelere sahip sırlı seramikler olduğu kaydedildi.

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Gizemli sır çözüldü! O ilimizde heyecanlandıran olay! Tarih yeniden yazılacak! 20 yılık çalışma sonunda ortaya çıkarıldı

Sarnıçta tespit edilen hayvan kemikleri üzerinde yapılan incelemeler büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının yoğun olarak tüketildiğini gösterirken, sarnıç zeminine atılmış halde bulunan ve sarnıçların inşasından önce Helenistik döneme ait olduğu belirlenen mermer mimari parçalar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu parçalar arasında dikdörtgen bir sunak ve onurlandırma yazıtı parçası olduğu tespit edildi.