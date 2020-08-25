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25 Ağustos 2020, Salı
Haberler Galeri Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor
Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD, kaybolan askerleri ve vatandaşları 4 bölgede arama çalışması sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:17