25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD, kaybolan askerleri ve vatandaşları 4 bölgede arama çalışması sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:17
  • 1
  • 17
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Giresun'da ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor. Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması yapıyor.

  • 3
  • 17
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

HELİKOPTER VE DRONE İLE HAVADAN DESTEK

Helikopter ve drone ile de havadan Harşit çayı yatağı taranıyor. Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

  • 4
  • 17
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Ekipler farklı yerlerde dere yatağı boyunca dere içerisinde ve kenardaki bataklık ile çamurlu alanları arıyor.

  • 5
  • 17
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşların araması devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dere ile denizin buluştuğu noktalarda aramalarını devam ettiriyor.