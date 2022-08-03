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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö.'yü dolandırmıştı. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S. gözaltına alındı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:31
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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

İstanbul Beyoğlu'nda asansör işi yapan Hasan Ö.'ye geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir iş teklifi geldi. İddiaya göre yazan kişi yurtdışından gelmiş ve asansör yaptırmak istiyordu. Hasan Ö. sonradan Kamerunlu olduklarını öğrendiği iki kişi ile Taksim'de bir otelde buluştu.

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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

Bu buluşma sırasında şahıslar kendisine ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda Euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece Solüsyon ile çözüldüğünü belirttiler.

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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

35 BİN EURO'YU 150 BİN EURO YAPACAĞIZ DEDİLER

Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte Euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırdılar. Ardından o Euro gerçek bir 100 Euro oldu, iddiaya göre Hasan Ö. çantanın devamındaki paralarında aynı olduğunu düşünüp o Euro'ların da Solüsyonla çoğalacağına inandı. Dolandırıcılar kendisinden 35 bin Euro isteyip 150 bin Euro vereceğiz dediler. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa gitti.

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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

2 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Savcılık talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri, Hasan Ö. ile irtibata geçti. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Ayarlanan buluşmada sahte paralar ortaya çıkınca polis suçüstü baskın yaptı. 2 şüpheli Cyrus D.B. ve Francis C: gözaltına alındı. İki şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

3. KİŞİ GİNELİ ÇIKTI

Dolandırıcılık masası ekipleri bu olaya karışan 3. Kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S.'de gözaltına alındı.