Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı

35 BİN EURO'YU 150 BİN EURO YAPACAĞIZ DEDİLER

Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte Euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırdılar. Ardından o Euro gerçek bir 100 Euro oldu, iddiaya göre Hasan Ö. çantanın devamındaki paralarında aynı olduğunu düşünüp o Euro'ların da Solüsyonla çoğalacağına inandı. Dolandırıcılar kendisinden 35 bin Euro isteyip 150 bin Euro vereceğiz dediler. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa gitti.