03 Ağustos 2022, Çarşamba
Gineli Junior yakayı ele verdi! Kamerunlu Killo dünyasını başına yıkmıştı
Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö.'yü dolandırmıştı. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S. gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:31
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