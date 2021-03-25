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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek Geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek Son dakika haberi... Zonguldak'ta 1,5 yıl önce yapımına başlanan Uzunmehmet Camii inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Dört minaresi, 22 kubbesi bulunan 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen caminin açılışını ise 8 Mayıs 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kadir Gecesi olan 8 Mayıs 2021 günü açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii inşaatındaki hazırlıklar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışmalarda sona gelinen cami için 250 kişilik ekip çalışıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.
İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği
Uzunmehmet Camii'nde bir ilk de gerçekleştirilecek. Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlenecek.
Cami,
"Ya Allah" yazısı şeklinde asılacak taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak'ın adeta sembolü haline geldi. 6 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK Drone ile havadan görüntülenen cami inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan şantiye şefi Ömer Bulut, "Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız camimizde ilk günden itibaren yoğun tempoyla devam ediyoruz. Şu an 250 kişilik bir kadro ile yoğun çalışma devam etmektedir. 8 Mayıs'a da tamamen bitirmiş olacağız. Toplam kapasitemiz 6 bin kişilik bir camimiz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Yandaki park alanıyla beraber tüm peyzaj çalışmaları 8 Mayıs günü tamamlanmış olacak. Yaklaşık 200 araçlık otoparkımız olacak.