Geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

6 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Drone ile havadan görüntülenen cami inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan şantiye şefi Ömer Bulut, "Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız camimizde ilk günden itibaren yoğun tempoyla devam ediyoruz. Şu an 250 kişilik bir kadro ile yoğun çalışma devam etmektedir. 8 Mayıs'a da tamamen bitirmiş olacağız. Toplam kapasitemiz 6 bin kişilik bir camimiz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.