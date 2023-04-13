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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

İnsanlık tarihi var olduğundan itibaren birbirinden farklı birçok sahneyi taşıdı. Savaşlar, yıkımlar, felaketler daha niceleri tarihin tozlu yaprakları arasına gizlendi. Ancak öyle bir tarih aralığı var ki hala yüzyılın en ilginç dönemi olarak anılıyor. İşte ağzınızı açık bırakacak o olaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:25
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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

O yıllarda yaşananlar görenlerin ağzını açık bırakıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan tutun salgın hastalıklara kadar dünya ve insanoğlu pek çok sınavdan geçmiş. Korona salgını, depremler derken 2020'li yıllar pek çoğumuz için felaket senaryolarının temelini oluşturdu. Birde bu yıllara bakın, inanamayacaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

İSPANYOL GRİBİ SALGINI

1918 yılının en önemli olaylarından biri, İspanyol Gribi salgınıydı. Salgın, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ve tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak kaydedildi.

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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

Salgının dünya genelinde yayılmasının nedeni, savaşın sebep olduğu hareketlilik ve hijyen koşullarındaki yetersizlikti.

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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ

1918 yılında, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çöküş sürecine girdi.

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Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji... O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı!

İmparatorluk, savaşın sonunda dağıldı ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Polonya gibi yeni ülkeler ortaya çıktı.