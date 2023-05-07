07 Mayıs 2023, Pazar
Gerçek nedenini duyunca çok şaşıracaksınız! Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı!
Osmanlı döneminin başbakanları yani sadrazamları suç işlediklerinde ağır cezalara çarptırılıyordu. Tarihimizde yolsuzluk yapan, rüşvet alan ve zimmetine para geçiren bir hayli sadrazam vardı, hırsız sadrazamların hemen hepsinin ákıbeti aynı olmuştu. İşte bin parçaya bölünen hazarpare lakaplı Ahmet Paşa....
Giriş Tarihi: 07.05.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 08:30
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