Gerçek nedenini duyunca çok şaşıracaksınız! Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı!

Sultan İbrahim zamanında yaşanan bu hadiseyi duyunca inanamayacaksınız. Osmanlı Devleti'nin yüz yıllar boyunca ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden biri de adalet anlayışıydı. Sadrazam dahi olsanız eğer yanlış yapar hakka girerseniz sizi hiçbir şey kurtaramaz. İşte halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı...