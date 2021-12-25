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Haberler Galeri Gaziantep'te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te bir anda canavarlaşan iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayati tehlikesi olan minik Asiye'nin tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya'ya getirildi. A Haber kameralarının görüntülediği Asiye uçağa bindirilirken, sakin tavırlarıyla ekipleri izlemesiyle dikkati çekti. Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:54
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İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

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İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

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İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet
İki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş’ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

A HABER KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber kameralarının görüntülediği Asiye uçağa bindirilirken, sakin tavırlarıyla ekipleri izlemesiyle dikkati çekti.