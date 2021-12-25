Gaziantep'te iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş'ten haber var! Artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Gaziantep'te bir anda canavarlaşan iki pitbulun dişleri arasında ölümden dönen Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayati tehlikesi olan minik Asiye'nin tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya'ya getirildi. A Haber kameralarının görüntülediği Asiye uçağa bindirilirken, sakin tavırlarıyla ekipleri izlemesiyle dikkati çekti. Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.