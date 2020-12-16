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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fotoğraftaki tüyler ürpertici detay şoke etti! Meğer 15 yıl önceki görüntüde... Fotoğraftaki tüyler ürpertici detay şoke etti! Meğer 15 yıl önceki görüntüde...
Yıllar öncesin ait çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını da hayrete düşürdü. 2005 yılında çekilen bir bebeğin fotoğrafındaki korkunç detay yıllar sonra fark edildi. Meğer görüntüdeki...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 12:11
Birçok insan hayaletlere inanmaz ancak yıllar öncesine ait fotoğraflar sosyal medyada büyük merakla takip edildi. 2005 yılında fotoğrafı çekilen bir bebeğin arkasındaki gölge dünyayı ayağa kaldırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.
Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...
Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.
Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.