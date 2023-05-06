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Haberler Galeri Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir

Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir

Görsel bulmacalar zihnimizi optik illüzyon yöntemiyle karıştırıyor. Gizli nesneleri bulmak, saklı olanı ortaya çıkarmak hem keyifli vakit geçirmemize hem de görsel olarak zihnimizi teste etmeye yardımcı oluyor. Sizin için hazırladığımız görsel testimizde saklı olan 4 kelimeyi 34 saniyeden önce bulanlar yüzde 3'lük dilime girecek. İşte görsel testimiz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 11:56
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Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir

3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Görsel zekasına güvenenlere hodri meydan. Deneyenlerin sadece %3'ü 34 saniyenin altında bu kelimeleri bulabildi. Bu meydan okumada cevapları bulmak sandığınız kadar kolay olmayacak. İlk kelimeyi bulan diğer 3'ünü şıp diye bulacak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir

34 SANİYENİZ BAŞLADI!

Bu görsel kamufle edilmiş dört kelime bulmayı içeren bir meydan okumadır.

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Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir

Buradaki asıl amaç, bunu 34 saniyeden daha kısa sürede yapmaktır.

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Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir

Bu zeka oyununun en zor yanı ise arka planında benzer renklerin ve görüntülerin kullanılmasıdır.

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Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre başladı! Bu bulmacayı insanların sadece %3’ü 34 saniyenin altında çözebilir

Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.